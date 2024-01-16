СМИ: командующий силами обороны Эстонии покидает свой пост досрочно

По данным портала Delfi, Мартин Херем, принимая решение, "исходил из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны"

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщил портал Delfi.

По его сведениям, Херем, вероятнее всего, оставит должность в конце июня текущего года, хотя срок его полномочий истекает в декабре 2025 года.

Согласно данным портала, Херем, принимая решение, "исходил из того, что лучше для Эстонии с точки зрения военной обороны". По его мнению, сейчас самое время назначить "командующего, который сможет подготовить силы обороны страны к возникновению угрозы".

Отмечается, что глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур уже поставлен в известность и находится в поиске кандидата на пост командующего силами обороны.