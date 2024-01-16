Во Вьетнаме заявили, что продолжат придерживаться оборонной политики "четырех нет"

Такая политика включает отказ от участия в военных союзах и применения силы в международных отношениях

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Вьетнам в расширении международной интеграции четко продолжит придерживаться оборонной политики "четырех нет", включающей отказ от участия в военных союзах и применения силы в международных отношениях. Об этом заявил премьер-министр Фам Минь Чинь, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он отметил, что внешнеполитический курс страны основан на независимости, опоре на собственные силы и всесторонней международной интеграции, подтверждающей, что Вьетнам - "искренний друг, надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества". При этом Ханой "последовательно придерживается оборонной политики "четырех нет", включающей отказ от участия в военных союзах, запрет на нахождение иностранных военных баз на территории Вьетнама, а также отказ от применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях", подчеркнул Фам Минь Чинь.

Глава вьетнамского правительства подчеркнул важность выстраивания равноправных и уважительных отношений на международной арене, несмотря на разногласия между странами. В качестве примера он привел связи Вьетнама и США, которые ориентированы на то, чтобы отбросить прошлое, преодолеть различия и смотреть в будущее. Из бывших врагов две страны превратились во всеобъемлющих стратегических партнеров, что следует рассматривать как модель в истории международных отношений с точки зрения их восстановления и построения в послевоенный период, сказал премьер.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи для обсуждения актуальных вопросов политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января, тема - "Восстановление доверия". На нем собрались руководители бизнеса, политические лидеры и эксперты более чем из 120 стран (в общей сложности 2,8 тыс. участников). Российская сторона не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашения.