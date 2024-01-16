Глава Комитета начштабов ВС США провел разговор с коллегой в Китае

В Белом доме отметили, что Вашингтон и Пекин сделали определенные шаги к возобновлению военного диалога

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин уже сделали определенные шаги к возобновлению военного диалога, и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел разговор с коллегой в Китае. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы также согласились возобновить контакты между военными. И мы уже сделали шаги такого рода. Председатель нашего Комитета начальников штабов только что переговорил со своим коллегой впервые за период пребывания в должности, за достаточно долгое время", - заявил советник американского лидера. Он комментировал достигнутую ранее США и КНР договоренность о возобновлении двустороннего военного диалога.

"И это хорошо для наших отношений, а также для региональной и глобальной стабильности. Это поможет снизить риск возникновения случайного конфликта", - считает Салливан. Советник американского лидера имел в виду состоявшуюся беседу двух военачальников. Никаких деталей этого разговора представитель Белого дома не привел. "И США, и Китай сообща запустят новый диалог, нацеленный на минимизацию рисков [в области] искусственного интеллекта и управления ими", - напомнил Салливан.

По его словам, "США конкурируют с Китаем по многим аспектам и не скрывают этого". "Однако мы не стремимся к конфронтации или конфликту", - заверил помощник главы администрации США.

Договоренность о возобновлении военного диалога была достигнута по итогам личной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, состоявшейся под Сан-Франциско (штат Калифорния) в рамках саммита АТЭС в ноябре 2023 года.