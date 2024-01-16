В Ираке заявили, что атака КСИР на Эрбиль подрывает отношения между Багдадом и Тегераном

Иракский премьер Мухаммед ас-Судани отметил, что правительство страны "оставляет за собой право принять все возможные дипломатические и юридические меры, соответствующие принципу защиты национального суверенитета"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по административному центру автономного региона Иракский Курдистан, городу Эрбиль, является агрессивным актом и подрывает отношения между Ираком и Ираном. Об этом заявил иракский премьер Мухаммед ас-Судани на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Ракетный удар по Эрбилю был явным террористическим актом, направленным против Ирака", - отметил ас-Судани, слова которого процитировало агентство INA. Премьер добавил, что "атака была совершена по жилому району, а ее жертвами стала курдская семья, в том числе дети".

Бомбардировка КСИР, по убеждению ас-Судани, "является опасным развитием, подрывающим прочные отношения между Ираком и Ираном". Иракское правительство, подчеркнул премьер, "оставляет за собой право принять все возможные дипломатические и юридические меры, соответствующие принципу защиты национального суверенитета".

В ночь на 16 января КСИР нанес удар по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле, а также сторонникам антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане, передало агентство IRNA. Согласно заявлению элитных частей иранских ВС, объекты в окрестностях Эрбиля были атакованы в ответ на теракт, совершенный 3 января в иранском Кермане, а также на "недавние злодеяния сионистского режима, приведшие к мученической смерти командиров Корпуса стражей исламской революции и оси сопротивления".