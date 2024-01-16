CNN: Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке по иску писательницы Кэролл

Это второе разбирательство по делу

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в федеральный суд на Манхэттене в центральной части Нью-Йорка для участия в заседании по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете, сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, на заседание прибыла и Кэрролл. Как ожидается, в ходе слушаний во вторник будет выбран состав жюри присяжных, после чего, вероятно, истец и ответчик дадут показания в суде. В отличие от суда по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization судья не стала устанавливать каких-либо ограничений и правил, касающихся выступления бывшего американского лидера в суде.

Это уже второе разбирательство по этому делу. В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд постановил, что экс-хозяин Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск - в частности, теперь она требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу "сумасшедшей", ее доводы "фальшивкой" и "выдумкой", а поданный против него иск - "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.