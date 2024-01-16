В Молдавии готовы к возобновлению процесса регистрации автотранспорта из Приднестровья

Речь идет об обеспечении эффективного режима работы пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница, сообщил молдавский вице-премьер Олег Серебрян

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Молдавия готова к возобновлению процесса регистрации автотранспорта из непризнанного Приднестровья, который был приостановлен в 2021 году. Об этом вице-премьер Молдавии Олег Серебрян уведомил на встрече с главой МИД непризнанной республики Виталием Игнатьевым, сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдавии.

"Была подчеркнута готовность обеспечить эффективный режим работы пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница с увеличением динамики регистрации транспортных средств, путем присвоения им нейтральных номерных знаков", - говорится в сообщении.

Молдавия и Приднестровье согласовали процесс регистрации автотранспорта с левого берега Днестра еще в 2018 году. После этого приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако в реализации договоренностей сторонам не удалось избежать конфликтов и процесс регистрации был приостановлен в 2021 году. Ранее МИД Приднестровья призвал Молдавию к безоговорочному возобновлению работы пунктов регистрации автотранспорта.