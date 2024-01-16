В Белом доме заявили, что США и их союзники будут ужесточать санкции против РФ

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это необходимо для роста ее экономических издержек

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон и его союзники намерены ужесточать санкции против России, чтобы увеличить для нее экономические издержки. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Совместно мы будем наращивать санкции, чтобы <...> экономические издержки для России продолжили расти. И мы будем и далее поддерживать дипломатические усилия Украины, чтобы добиться справедливого и долгосрочного мира при обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН", - сказал он.

Как заявил в декабре 2023 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам, российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, экспортный потенциал страны удалось сохранить. На заседании президент России Владимир Путин также отметил, что "российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям", компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи для обсуждения актуальных вопросов политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января, тема - "Восстановление доверия". На нем собрались руководители бизнеса, политические лидеры и эксперты более чем из 120 стран (в общей сложности 2,8 тыс. участников). Российская сторона не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили ей приглашения.