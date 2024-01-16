Турция продолжит противодействие террору в стране и за ее пределами

Турецкий парламент принял соответствующую резолюцию

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Парламент Турции принял резолюцию, в которой отмечается что власти страны продолжат противодействие терроризму всех мастей в стране и за ее пределами.

"От имени Турецкой Республики объявляем всему миру, что она полна решимости противостоять терроризму всех мастей внутри страны и за ее пределами", - говорится в документе, который был принят по итогам специального заседания турецкого заксобрания.

"Ожидаем от парламентов других стран и международных организаций проявить четкую и бескомпромиссную позицию относительно террористических акций, совершенных против Турции", - отмечается в документе.

В понедельник парламент Турции вернулся с зимних каникул и посвятил противодействию терроризму специальное заседание, в котором приняли участие главы МИД и Минобороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер. В тот же день под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание правительства республики, по итогам которого он заявил, что Анкара не допустит создания у своих границ "террористического образования".

"Нашим силам безопасности дано указание ликвидировать все элементы терроризма, где бы они ни находились и независимо от того, кто за ними стоит. Пока империалисты за столом вынашивают планы создания в Ираке и Сирии "террористана" (террористического государства - прим. ТАСС), мы не можем чувствовать себя в безопасности. Ряд стран не сдержали данные нам обещания по поводу борьбы с терроризмом, в связи с этим они не вправе запрещать нам вести борьбу против террора. Мы не допустим создания у своих границ "террористического государства", - сказал Эрдоган. Турецкий лидер также сообщил, что операции против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в Сирии и Ираке будут продолжены. "Более того, они будут расширены, и каждой новой операцией мы не только спросим за пролитую нашими военными кровь, но и заложим будущее своей безопасности. В ближайшие месяцы, кто бы и что ни говорил, мы предпримем новые шаги, направленные на обеспечение собственной безопасности", - сказал турецкий президент.

Вопрос противодействия терроризму был внесен в повестку заседаний парламента и правительства после того, как 12 января на севере Ирака в результате нападения боевиков РПК погибли 9 турецких военных. В результате операции турецкой армии, проведенной за пять дней на севере Ирака и Сирии уничтожено 114 целей РПК, ликвидировано 78 боевиков.