СМИ: ЕП намерен подать в суд на ЕК за разблокировку фондов Венгрии ради помощи Украине

По данным портала Euractiv, парламентское большинство намерено 18 января утвердить резолюцию по этому вопросу "с жесткими формулировками"

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Большинство депутатов в Европейском парламенте требуют инициировать расследование и судебное разбирательство в Европейском суде из-за решения Еврокомиссии (ЕК) выделить Венгрии ранее замороженные средства с целью заручиться поддержкой Будапешта по предоставлению Украине финансовой помощи до 2027 года. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, парламентское большинство намерено 18 января утвердить резолюцию по этому вопросу "с жесткими формулировками". Она будет содержать призыв к Европейскому совету начать расследование для определения законности решения ЕК о размораживании венгерских средств "с целью начать разбирательство в Европейском суде". Кроме того, парламентарии будут настаивать на том, чтобы Евросовет начал процесс лишения Венгрии права голоса в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которая предусматривает такую опцию в случае нарушений принципа верховенства закона.

Портал пишет, что, по мнению большинства законодателей ЕС, решение ЕК о выделении средств, вопреки утверждениям органа, не было основано на объективных улучшениях в судебной системе и соблюдении принципов верховенства закона в Венгрии. По замыслу ее создателей, резолюция должна стать "предупреждением комиссии в преддверии саммита ЕС" 1 февраля и призвана лишить ведомство под руководством Урсулы фон дер Ляйен возможности по разблокировке дальнейших средств для Венгрии.

ЕК сообщила 13 декабря о решении перевести Венгрии €10,2 млрд по линии европейского фонда, предназначенного для развития территорий Евросоюза. Эти средства были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией. Ранее представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что выделение этих денег стало условием для согласия Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд до конца 2027 года на саммите ЕС 14-15 декабря. Мамер утверждал, что задержка в переводе средств Венгрии связана исключительно с "юридической процедурой ЕС", дедлайн по которой - 15 декабря.

В июне прошлого года ЕК призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине объемом €50 млрд на следующие четыре года. Это предложение было встречено без энтузиазма в странах Евросоюза, бюджеты которых пострадали от экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.