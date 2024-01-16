В США заявили, что видят угрозу эскалации на Ближнем Востоке и пытаются этого избежать

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что риск был реальным с 7 октября, и он по-прежнему реален

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает реальной опасность эскалации ближневосточного конфликта, США принимают меры во взаимодействии со странами региона с целью предотвращения такого развития событий. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Риск был реальным с 7 октября, и он по-прежнему реален сегодня", - сказал Салливан, говоря об угрозе эскалации в регионе.

Он констатировал, что США ранее "перебросили военные средства для обеспечения сдерживания в регионе". "И мы по-прежнему сосредоточены на этом. Но мы видим путь к изменению военной кампании в Газе, к снижению напряженности и уменьшению числа обменов ударами в районе северной границы Израиля, к снижению риска эскалации в других частях региона. И мы продолжим реагировать на угрозу со стороны хуситов, но путь мы видим. Мы с готовностью работаем с партнерами в регионе, чтобы продвинуться по этому пути", - добавил Салливан.