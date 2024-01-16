Сийярто: ЕС становится экономически слабее и теряет политический вес в мире

По славы главы МИД Венгрии, Брюссель не дает членам объединения эффективно решать проблемы

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Евросоюз становится слабее экономически и теряет свой вес в мировой политике, Брюссель не дает членам объединения эффективно решать проблемы. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Exxpress.

"Мы видим, что Евросоюз становится слабее. Он больше не имеет того веса, который имел когда-то в мировой политике и глобальной экономике. Цифры доказывают это. Раньше ЕС занимал вторую по величине долю в мировом ВВП, но сегодня он занимает лишь третье место", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

"Более того, на нашем континенте идет война, и никаких шагов к миру не сделано", - отметил глава МИД Венгрии. "Брюссель также придерживается централистского подхода вместо того, чтобы предоставить государствам-членам решать проблемы, которые они гораздо лучше могут решить сами", - резюмировал Сийярто.