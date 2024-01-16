Действующего президента Комор переизбрали на новый срок

Азали Ассумани набрал 62,97% голосов, сообщило AFP со ссылкой на избирательную комиссию

ХАРАРЕ, 16 января. /ТАСС/. Действующий президент Союза Коморских Островов (СКО) Азали Ассумани победил на состоявшихся 14 января выборах главы государства. Он набрал 62,97% голосов, сообщило AFP со ссылкой на избирательную комиссию.

На высший государственный пост в СКО баллотировались Ассумани и еще около 10 политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидеры партий "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед и "Демократическое объединение Комор" Муигни Барака Саид Соилихи.

Кадровый военный, Ассумани пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив на президентских выборах, возглавлял страну сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Президент избирается на пять лет путем прямого голосования, возглавляет государство, правительство и является главнокомандующим вооруженными силами.