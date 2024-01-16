Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Это произошло при посредничестве Катара и Франции, сообщили в МИД Катара

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

"Официальный представитель министерства иностранных дел Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил об успехе посредничества Государства Катар в сотрудничестве с дружественной Французской Республикой в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, включая наиболее пострадавшие районы, в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в секторе Газа заложникам", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Согласно заявлению, в среду два транспортных самолета Военно-воздушных сил Катара доставят медикаменты и гуманитарную помощь в Эль-Ариш, откуда они будут переправлены в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.

Ведомство также подчеркнуло, что Катар продолжит взаимодействовать с международными партнерами в рамках усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября прошлого года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.