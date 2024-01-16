Генсек ООН обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Красном море

Антониу Гутерриш призвал стороны избегать дальнейшей эскалации

ООН, 16 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководитель МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор, в ходе которого глава всемирной организации призвал все стороны избегать эскалации ситуации в Красном море.

"Генеральный секретарь провел вчера переговоры с министром иностранных дел Ирана. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и в Красном море. Касательно ситуации в Красном море генеральный секретарь вновь призвал все стороны избегать дальнейшей эскалации и полностью выполнять положения резолюции 2722 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении, распространенном официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

Гутерриш и глава МИД Ирана также обсудили ситуацию в секторе Газа и необходимость улучшения условий для доступа гуманитарной помощи в анклав.

СБ ООН 10 января принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда. 11 стран проголосовали за документ. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались. РФ перед голосованием предложила несколько поправок к американскому документу, однако все они были отклонены. США и Великобритания голосовали против каждой из российских поправок.