Сенат Конгресса согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США

Для этого требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий продление финансирования одних правительственных структур США до 1 марта, а других - до 8 марта, прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

Для того чтобы верхняя палата Конгресса согласилась продолжить работу над законопроектом, требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов. Согласно предварительным результатам голосования, работу над законопроектом продолжат.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявлял, что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей относительно законопроекта, предусматривающего продление финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других - до 8 марта. По словам Шумера, он рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Если законопроект одобрят, это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

В ноябре 2023 года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Он предусматривает продолжение финансирования перечисленных правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, а остальных - до 2 февраля 2024 года, если не будут утверждены новые договоренности.