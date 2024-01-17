Президент Кубы встретился с министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК

В ходе встречи Мигель Диас-Канель подтвердил приверженность республики сотрудничеству с ЕАЭС

ГАВАНА, 17 января. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел во вторник встречу с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым в Гаване.

"У меня была очень хорошая встреча во Дворце революции с министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергеем Глазьевым, которому я подтвердил приоритетность продолжения консолидации отношений с этим важным блоком стран для Кубы", - написал глава государства на своей странице в соцсети X.

В понедельник представители правительства Кубы и ЕЭК обсудили на встрече в Гаване вопросы развития торгово-экономических отношений, экономической интеграции и сотрудничества в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности и предприятий делового профиля. Глазьев заявил ТАСС, что стороны намерены оказывать усиленное содействие расширению контактов деловых кругов.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.