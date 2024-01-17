Семьям двух израильских заложников сообщили об их гибели в плену у ХАМАС

Тела погибших до сих пор находятся у радикалов, сообщило издание The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Семьи двух израильских заложников были проинформированы об их гибели в плену у радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Кибуц Беэри, откуда двое мужчин были похищены ХАМАС 7 октября, объявил, что 53-летний Йоси Шараби и 38-летний Итай Свирский погибли, находясь в плену у ХАМАС. Согласно сообщению, переданному их семьям, тела погибших до сих пор удерживаются радикалами, и кибуц призвал вернуть их для захоронения.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла утверждения ХАМАС, что заложники погибли в результате бомбардировок израильских сил. "Это ложь ХАМАС. Здание, где они [заложники] находились, не было мишенью, и не было атаковано нашими силами. Мы знаем, что наносили удары по целям рядом с [этим] местом", - сказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - распространило видео с обращением 26-летней Ноа Аргамани, которая удерживалась вместе с Шараби и Свирски. Женщина рассказала, что в результате бомбардировки дома, в котором они находилась, все трое оказались под обломками разрушенного здания. По словам Аргамани, ее и Свирски удалось вытащить из-под развалин живыми, однако при транспортировке в другое место мужчина умер от полученных ранений. Шараби, как пояснила она, умер еще в момент бомбардировки дома.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.