Эксперт считает, что новый глава Тайваня не будет провоцировать Китай на резкие шаги

Пекин в свою очередь будет следить за действиями Лай Циндэ, воздерживаясь от военных мер, отметила специалист по внешней политике Китая Мадока Фукуда

ТОКИО, 17 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Победивший на выборах главы администрации Тайваня Лай Циндэ вряд ли будет провоцировать Пекин на какие-либо резкие шаги, а сама КНР также пока будет воздерживаться от военных мер и станет лишь тщательно следить за политикой нового руководства острова. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала специалист по внешней политике Китая Мадока Фукуда, профессор токийского Университета Хосэй.

"Лай Циндэ, - сказала она, - это политик, серьезно ориентированный на независимость Тайваня, однако крайне маловероятно, что в качестве главы [администрации] острова он будет предпринимать какие-либо безответственные шаги. В ходе избирательной кампании Лай Циндэ неоднократно говорил, что будет продолжать политику прежнего руководства Тайваня. Думаю, что по крайней мере в первый срок своих полномочий он не будет предпринимать действия, способные спровоцировать Пекин".

"Есть, конечно, вероятность, что его избрание приведет к росту напряженности. - допускает эксперт, - однако вряд ли нужно немедленно ожидать чего-то вроде вторжения на Тайвань или проведения в его зоне крупномасштабных китайских военных учений". КНР, полагает профессор, будет продолжать определенное давление на Тайвань, однако пока Пекин будет в основном следить за действиями Лай Циндэ, ограничиваясь реакцией на его заявления.

13 января на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет название, флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Пекин не исключает применения силы в отношении острова в случае попытки провозглашения его независимости в качестве "Республики Тайвань".