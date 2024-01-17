Президент Индонезии заложил первый камень мечети на 61 тыс. человек в будущей столице

Строительство здания обойдется в сумму более $60 млн, передает Antara

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заложил первый камень в фундамент государственной мечети на 61 тыс. человек в будущей столице страны Нусантара. Об этом сообщило индонезийское агентство Antara.

"Министр по делам религиий заявил, что вместимость государственной мечети составит 61 тыс. верующих", - приводит агентство слова Видодо. Президент отметил, что строительство мечети обойдется в 940 млрд индонезийских рупий (более $60 млн), он надеется, что она будет построена до конца 2024 года, сообщает Antara.

"Я хочу, чтобы построенная мечеть стала примером для национальных мечетей мира и отражала уникальность Индонезии, демонстрируя исключительность столицы архипелага", - заявил Видодо.

Президент Индонезии объявил об идее переноса столицы из Джакарты в 2019 году. Первоначально планировалось, что мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена. В середине января 2022 года глава государства объявил, что новая столица будет называться Нусантара (в переводе означает "архипелаг").