Президент Армении и верховный комиссар ООН обсудили проблемы беженцев из Карабаха

Ваагн Хачатурян представил реализованные правительством программы и меры по решению проблем "вынужденных переселенцев"

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Давосе на полях Всемирного экономического форума обсудили проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"На встрече были затронуты гуманитарные и социальные проблемы лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, и шаги по их решению. Филиппо Гранди спросил об условиях социальной и жилищной безопасности более 100 тыс. арцахских армянских беженцев, а также другие гуманитарные вопросы. В этом контексте президент республики подробно представил программы и меры, реализованные правительством Армении за короткий период времени, которые направлены на решение как первоочередных, так и сложных проблем вынужденных переселенцев", - отмечается в сообщении.

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, однако уже в Ереване заявил, что такого указа не существует. За неделю почти все население Нагорного Карабаха - примерно 120 тыс., оставили свои дома и перебрались в Армению.