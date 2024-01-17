Армия Израиля заявила о ликвидации в Наблусе отряда боевиков, готовивших теракт

Террористическая ячейка Амеда Абдаллы Абу Шаляля базировалась в лагере Балата и получала указания от иранских источников, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Израильские силовики ликвидировали в ходе ночного рейда отряд палестинских радикалов, готовившихся, по данным Израиля, в самое ближайшее время совершить теракт, сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, операция проводилась в лагере палестинских беженцев Балата в районе Наблуса на Западном берегу реки Иордан.

"В ходе совместного мероприятия Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в лагере Балата в городе Наблус в результате точечного авиаудара была ликвидирована террористическая ячейка, которую возглавлял Амед Абдалла Абу Шаляль", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, "под руководством Абдаллы террористическая инфраструктура в лагере Балата в Наблусе получала финансирование и указания от иранских источников, которые взаимодействуют с террористическими штабами как в секторе Газа, так и за границей". "Эта террористическая ячейка была уничтожена летательным аппаратом ВВС Израиля на основании разведывательной информации, полученной Службой общей безопасности и указывавшей на намерения Абдаллы и его ячейки совершить в ближайшее время террористическую атаку", - добавили в армии.