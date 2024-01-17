В Тегеране заявили, что Иран отреагирует на угрозу, исходящую с любого направления

Министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни отметил, что Иран постоянно работает над развитием ракетных технологий и созданием новых типов ракет

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Тегеран решительно и жестко отреагирует на угрозу, исходящую с любого направления. Об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни во время встречи с журналистами перед заседанием кабинета министров.

"Для нас не имеет значения, из какого района будут угрожать исламской республике. Мы отреагируем, и наш ответ будет соответствующим: жестким и решительным", - приводит его слова агентство ISNA. "Иран является мировой ракетной державой, и наши ракеты обладают самыми различными характеристиками, включая радиус действия", - сообщил министр. По его словам, Иран постоянно работает над развитием ракетных технологий и созданием новых типов ракет.

Во вторник вечером иранские ВС нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана. По данным агентства Tasnim, при проведении операции использовались беспилотники и ракеты.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".