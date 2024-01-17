В ФРГ предупредили, что Трамп в случае переизбрания может заключить сделку с РФ по Украине

Это привело бы к разделению мира на зоны интересов, считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США может полностью прекратить помощь Киеву и пойти на "сделку" с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

"Во внешней политике Трамп будет еще в большей степени выступать изоляционистски и дальше добиваться отхода [США] от НАТО. Это не обязательно должно означать, что Соединенные Штаты выйдут из оборонительного альянса, но доверие к статье 5 [Устава НАТО о коллективной обороне] может быть в среднесрочной перспективе подорвано", - полагает немецкий парламентарий.

"Точно так же Трамп может довести до нуля поддержку Украины и попытаться прийти с Владимиром Путиным к сделке, что привело бы к разделению мира на зоны интересов", - считает Кизеветтер. Он утверждал, что "это означало бы долгосрочную угрозу Европе со стороны России", а потому, по его словам, ЕС пришлось бы "в несколько раз повысить расходы на оборону".

Депутат подверг критике правительство ФРГ, обвинив его в том, что оно не предпринимает достаточно усилий, в частности для опровержения заявлений и нарратива Трампа.

"Европа, и в особенности Германия делают слишком мало для распределения нагрузки в трансатлантических отношениях и не выполняют обещаний в рамках НАТО", - заявил Кизеветтер. Он утверждал, что Германия должна оказывать больше помощи Украине и сильнее поддерживать США на Западных Балканах, Кавказе, в Средиземном море, с тем чтобы Вашингтон мог быть проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе, где, по его оценке, "самым серьезным вызовом для основанного на правилах международного порядка в 21 веке является Китай".

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.