Иран планирует выступить в качестве третьей стороны в судебном иске ЮАР против Израиля

Тегеран не стал самостоятельно подавать жалобу, поскольку это означало бы признание Израиля в качестве государства, заявил вице-президент исламской республики по правовым вопросам Мохаммад Дехган

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Иран сформировал комиссию и готовит документы для участия в качестве третьей стороны в процессе ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Об этом рассказал вице-президент исламской республики по правовым вопросам Мохаммад Дехган во время встречи с журналистами перед заседанием кабинета министров.

"Как только Южная Африка подала жалобу, мы сформировали комиссию <...> и скоро подадим жалобу против сионистского режима [Израиля] в Международный суд ООН в качестве третьей стороны", - приводит его слова агентство ISNA. Он добавил, что "данный иск ЮАР был подан на основании Конвенции 1948 года о предупреждении преступлений геноцида, и Иран, учитывая статью 9 Конвенции, не стал подавать жалобу самостоятельно, так как это означало бы признание сионистского режима как государства".

Кроме того, Иран намерен привлечь к ответу всех, кто причастен к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) Касема Сулеймани, и готовит иск в Международный суд ООН против правительства США. По словам вице-президента, иск будет подан в апреле 2023 года, о чем Тегеран уже предупредил Вашингтон.

Иск в Международный суд ООН в Гааге был подан властями ЮАР в связи с возможным нарушением израильской стороной Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В документе утверждается, что действия Израиля в секторе Газа можно охарактеризовать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". В рамках иска южноафриканская сторона добивается, чтобы суд постановил, что Израиль нарушает свои обязательства по конвенции и должен прекратить все боевые действия в секторе Газа, а также выплатить репарации.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада.