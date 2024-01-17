Премьер Литвы созовет совещание широкого формата по финансированию обороны

Встречу назначили на 29 января

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Премьер Литвы Ингрида Шимоните созывает совещание широкого формата по вопросам финансирования обороны. Об этом сообщила журналистам руководитель бюро главы правительства Ева Скарелите.

"Премьер-министр приглашает политиков и социальных партнеров обсудить источники финансирования оборонных расходов после того, как прекратит действие решение о взносе солидарности коммерческих банков, средства которого пополняли оборонный бюджет", - сказала она.

Взнос солидарности на укрепление безопасности был введен с учетом ожидавшегося в 2023 году значительного (до €1 млрд) роста прибыли работающих в стране коммерческих банков. Он стал временной мерой, введенной на два года, и предусмотрен в размере 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они на 50% превышают среднюю норму этого показателя за последние 4 года. Согласно прогнозу, сумма взноса солидарности составит более €400 млн.

"После истечения срока действия взноса солидарности могут возникнуть проблемы с финансированием дополнительных мер в военной сфере, в том числе формирования дивизии", - отметила Скарелите.

На совещание премьер приглашает председателей парламентских политических партий, руководителей комитетов Сейма (парламента), министров обороны и финансов, представителей неправительственных организаций, профсоюзов, предпринимательских кругов. Совещание назначено на 29 января.