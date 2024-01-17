СМИ: оппозиция на Коморах потребовала отмены итогов президентских выборов

По данным оппозиции, две трети избирателей намеренно игнорировали голосование за президента, предпочтя участвовать только в местных выборах, которые проходили одновременно с президентскими

ХАРАРЕ, 17 января. /ТАСС/. Оппозиция заявила о необходимости отменить результаты выборов президента Союза Коморских Островов (СКО), состоявшихся 14 января. После объявления избирательной комиссии о победе действующего президента Азали Ассумани, набравшего 62,97% голосов, пять оппозиционных кандидатов в президенты опубликовали совместное коммюнике с осуждением итогов голосования, сообщило агентство AFP.

"Результаты голосования 14 января, вне сомнения, нельзя считать действительными, - говорится в коммюнике. - Мы осуждаем их и требуем отмены".

По данным избирательной комиссии, в выборах приняло участие мало избирателей - 16,3%. Оппозиция считает, что две трети избирателей намеренно игнорировали голосование за президента, предпочтя участвовать только в местных выборах, которые проходили одновременно с президентскими. Противники нынешней власти заявляют о многочисленных махинациях и подтасовках, в частности о массовом вбросе в урны бюллетеней в пользу действующего президента.

На высший государственный пост в СКО баллотировались Ассумани и еще около десятка политиков, в том числе бывший министр иностранных дел Абуду Соефо, лидеры партий "Оранж" Дауду Абдалла Мохаммед и "Демократическое объединение Комор" Муигни Барака Саид Соилихи.

Кадровый военный, Ассумани пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив на президентских выборах, он возглавлял страну сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года. Президент избирается на пять лет путем прямого голосования, возглавляет государство, правительство и является главнокомандующим вооруженными силами.