Милей заявил ,что Запад в опасности, поскольку его элиты оказались "во власти социализма"

Президент Аргентины отметил, что "социализм - это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей считает, что страны Запада находятся в опасности из-за того, что их правящие круги отказались от "модели свободы" ради социалистической повестки.

"Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <...> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов, - заявил он на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. - Когда мы приняли модель свободы, примерно в 1860 году, за 35 лет мы стали мировой державой, когда мы приняли коллективизм, мы увидели, как наши граждане начали беднеть, пока мы не опустились на 140-е место в рейтинге".

По словам главы государства, "социализм - это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей".

Милей отметил, что правящие круги многих стран придерживаются повестки, которая подразумевает "кровавую программу абортов", феминизм и борьбу между мужчинами и женщинами, которую он считает "смехотворной и неестественной". "Неомарксисты знали, как перенять здравый смысл Запада, они добились этого посредством присвоения средств массовой информации, культуры, университетов и, да, также международных организаций", - добавил президент Аргентины. Он призвал "бороться с этими идеями в лоб", чтобы не допустить "большего государства, большего регулирования, большего социализма, большей бедности, меньшей свободы и, следовательно, худшего уровня жизни".