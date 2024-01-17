Politico: Пекин отклонил просьбу Киева о встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским

По сведениям источников газеты, китайская сторона не стала встречаться с украинским президентом "намеренно, а не вследствие проблем с графиком"

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном, прибывшим в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме, и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, китайская сторона не стала встречаться с Зеленским "намеренно, а не вследствие проблем с графиком".

Представили Украины, отмечает издание, "не скрывали своего желания пообщаться с китайскими официальными лицами в Швейцарии". Однако Зеленский "отправился домой, не добившись желаемого, что стало ударом по Киеву".

Вместе с тем украинский источник в комментарии газете заявил, что Киев не запрашивал у Пекина встречу в Давосе.

Ранее министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию о возможности встречи Ли Цяна с Зеленским.