Глава МИД Пакистана заявил о праве Исламабада отреагировать на удар ВС Ирана

Джалил Аббас Джилани отметил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами

ИСЛАМАБАД, 17 января. /ТАСС/. Исламабад оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории. Об этом министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Выразив безоговорочное осуждение Пакистаном этой атаки, глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами. Министр отметил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на эти провокационные действия", - говорится в заявлении пакистанского МИД, размещенном на сайте ведомства.