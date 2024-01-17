Премьер Испании надеется, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы

Педро Санчес выразил надежду на мир на Ближнем Востоке и в восточной части Европы

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил надежду на то, что конфликт на Украине удастся урегулировать в ближайшие месяцы.

"Давайте надеяться, что в ближайшие месяцы мы сможем положить конец этой войне и уважать территориальную целостность Украины, а также построить мир на Ближнем Востоке и в восточной части Европы", - сказал премьер, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. "Пока мы говорим, будущая стабильность мира решается на Украине и в секторе Газа", - добавил он.

Санчес вновь заявил, что Израиль имеет право на защиту. "Но мы также требуем уважения международного гуманитарного права, - добавил он. - Вот почему сегодня я хотел бы еще раз подтвердить необходимость немедленного прекращения огня и созыва международной конференции для окончательного решения этого затянувшегося конфликта, решения, признающего существование двух государств - Израиля и Палестины, которые живут в мире и безопасности".