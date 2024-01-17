Правительство Йемена приветствовало внесение хуситов в список террористов

В своем заявлении правительство подчеркнуло, что для установления мира в Йемене мятежники "должны отказаться от своего террористического подхода и насилия, перестать пользоваться поддержкой иранского режима и принять мирные инициативы, включая "дорожную карту", предложенную Саудовской Аравией"

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Международно признанное правительство Йемена приветствовало решение администрации США внести мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении правительства, распространенном йеменским агентством Saba.

"Йеменское правительство вновь подчеркивает, что для установления мира в Йемене мятежники-хуситы должны отказаться от своего террористического подхода и насилия, перестать пользоваться поддержкой иранского режима и принять мирные инициативы, включая "дорожную карту", предложенную Саудовской Аравией, а также усилия, направленные на поддержание безопасности и стабильности в Йемене и регионе", - указано в документе.

В среду США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Как заявила на брифинге для журналистов представитель американской администрации, решение вступит в силу через 30 дней. Это необходимо для налаживания механизмов доставки гуманитарной помощи в страну таким образом, чтобы от ограничений не пострадало мирное население Йемена. В частности, из-под действия санкций будут выведены морские поставки в Йемен продовольствия, медикаментов и топлива.

Администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа в конце его президентского срока в январе 2021 года внесла движение "Ансар Аллах" в перечень террористических организаций. В феврале того же года администрация Джо Байдена исключила хуситов из этого списка. Как отмечалось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, решение было принято из гуманитарных соображений.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.