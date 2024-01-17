В Госдепе заявили, что КНДР нужно отказаться от провокаций и вернуться к дипломатии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер также подчеркнул, что у Вашингтона нет враждебных намерений по отношению к Пхеньяну

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Пхеньян должен воздерживаться от провокационных действий и вернуться к дипломатии. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о невозможности мирного объединения с Югом посредством диалога.

"Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий и заявлений и вернуться к дипломатии. В частности, мы призываем КНДР вступить в обстоятельные обсуждения по определению путей контроля военных рисков и установления долгосрочного мира на Корейском полуострове", - сказал он.

По словам Миллера, "у США нет никаких враждебных намерений по отношению к КНДР".

15 января на сессии парламента Ким Чен Ын предложил внести в конституцию страны положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга. Он отметил, что, в отличие от Пхеньяна, Южная Корея в основном законе прописывает, что ее территорией является весь полуостров.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что партия больше не считает возможным мирное объединение с Югом посредством диалога. Вместо этого он предложил конституционно закрепить за Республикой Корея статус главного врага. В то же время лидер КНДР предложил указать в конституции, что в случае войны территория Юга войдет в состав КНДР.