CNN: Трамп обвинил судью нью-йоркского суда во враждебности

Адвокаты экс-президента США отметили, что судья сразу согласился с жалобой адвоката писательницы Элизабет Джин Кэррол, заявившего, что бывший глава государства нарушает порядок в зале заседаний

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Майкл Мадайо подал ходатайство о самоотводе судьи Льюиса Каплана от дела писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в изнасиловании и клевете. В качестве причины защита Трампа сослалась на "общую враждебность", сообщает телекомпания CNN.

Мадайо обвинил судью в том, что он "немедленно согласился" с жалобой адвоката Кэрролл, который заявил, что Трамп нарушает порядок в зале заседаний, якобы комментируя выступление писательницы. "У защиты [Трампа] не было возможности ответить. Вы утверждали, что Трамп не может контролировать себя, что он нарушает порядок. Кроме того, на протяжении всего дела вы проявляли общую враждебность по отношению к защите [Трампа]", - цитирует CNN ходатайство Мадайо.

Каплан отказал в удовлетворении запроса о своем самоотводе, сообщает телекомпания. Ранее судья после жалоб защиты Кэррол пригрозил вывести Трампа из зала и лишить его права присутствовать на заседаниях по этому делу.