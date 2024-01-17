Госдеп: Израиль не предупреждал США о запрете палестинцам возвращаться на север Газы

Как сообщил ранее портал Axios, еврейское государство может включить возвращение граждан Палестины на север анклава в сделку с ХАМАС в случае достижения прогресса в вопросе освобождения заложников

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Израильские власти не предупреждали администрацию Соединенных Штатов, что запрещают возвращение палестинцев на север сектора Газа до заключения нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, информировал ли Израиль американскую сторону о том, что он не позволяет палестинцам вернуться на север анклава до тех пор, пока не будет заключена новая сделка по заложникам. "Нет. <...> И я видел сообщения [в прессе] о том, что [израильские] чиновники планируют [об этом] сказать. Я видел несколько сообщений, в которых утверждалось, что они это сделали. Но они не делали этого ни на одной встрече с госсекретарем [США Энтони Блинкеном]", - подчеркнул дипломат.

"Они [израильские власти] говорили нам о том, что не хотят выселения палестинцев. И они сказали нам, что поддержат оценочную миссию ООН, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Они также никогда не связывали возвращение [палестинцев] в свои дома с освобождением заложников в любом виде или форме", - заключил Миллер.

Как сообщил ранее портал Axios, Израиль может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с ХАМАС в случае достижения прогресса в вопросе освобождения заложников. По его данным, израильские власти полагают, что вопрос возвращения палестинцев является "серьезным рычагом давления в руках Израиля" в ходе переговоров об освобождении заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.