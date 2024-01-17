Пентагон сообщил, что контактная группа по Украине соберется 23 января в онлайн-формате

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что это связано с состоянием здоровья министра обороны США Ллойда Остина

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по военному содействию Украине пройдет 23 января в виртуальном формате в том числе из-за состояния здоровья министра обороны США Ллойда Остина, восстанавливающегося после госпитализации. Об этом сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, накануне министр обороны США провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, они "обсудили ситуацию на Украине в преддверии встречи контактной группы по Украине, которая пройдет в виртуальном формате 23 января". По словам представителя Пентагона, Остин подтвердил приверженность США и их союзников продолжению поддержки Киева.

Райдер отметил, что министр обороны США "хотел бы лично принять участие" во встрече контактной группы, но не сможет сделать этого, поскольку восстанавливается дома после госпитализации. "Это, несомненно, один из факторов, повлиявших на решение провести ее в виртуальном формате", - отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства, в свою очередь, сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе.