Суд штата Мэн постановил пересмотреть исключение Трампа из праймериз

Госсекретарь Мэна Шенна Беллоуз должна будет пересмотреть свое решение в течение 30 дней, говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Судья штата Мэн Микаэла Мерфи постановила, что госсекретарь Мэна Шенна Беллоуз должна будет пересмотреть свое решение об исключении бывшего американского главы Дональда Трампа из местных праймериз после того, как Верховный суд США вынесет решение по его участию в праймериз в штате Колорадо. Об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда.

Мерфи убеждена, что независимо от того, какое решение примет Верховный суд после того, как 8 февраля заслушает жалобу Трампа по недопуску к праймериз в Колорадо, этот вердикт "изменит все представления о порядке рассмотрения подобных вопросов". "И хотя невозможно предугадать, какое решение примет Верховный суд, мы надеемся, что он по крайне мере прояснит, какую роль играют в том числе госсекретари штатов и сотрудники судебных органов штатов в рассмотрении ходатайств об исключении из праймериз в связи с нарушением третьего раздела 14-й поправки к Конституции США", - следует из судебных документов.

Беллоуз должна будет пересмотреть свое решение в течение 30 дней после того, как Верховный суд вынесет свой вердикт по праймериз в Колорадо. Праймериз Республиканской партии в штатах Колорадо и Мэн пройдут 5 марта 2024 года.

20 декабря суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на третий раздел 14-й поправки к Конституции США. Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

28 декабря такое же решение приняла Беллоуз. 2 января Трамп обжаловал это постановление.

Штурм Капитолия и выборы

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.