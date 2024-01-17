Белый дом расскажет законодателям США об условиях, с которыми сталкиваются ВСУ зимой

Таким образом администрация президента, в частности, хочет убедить Конгресс утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Американские должностные лица расскажут членам Конгресса США в среду на встрече в Белом доме о том, с какими условиями сталкиваются Вооруженные силы Украины во время конфликта. Об этом сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Одна из причин, по которой наш помощник [президента США] по национальной безопасности и его заместитель примут участие в этой встрече [законодателей и президента США Джо Байдена], заключается в том, чтобы ввести членов Конгресса в курс дела относительно того, что мы видим сейчас на поле боя и с чем сталкиваются украинские войска в зимний период", - сказал он.

По его словам, Байден будет убеждать американских законодателей утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине. На консультациях, продолжил представитель Белого дома, американский лидер будет "настаивать на необходимости дополнительного финансирования" Украины. Кирби попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса США республиканца Майка Джонсона, который заявил ранее, что он считает более приоритетной ситуацию вокруг ужесточения мер по обеспечению безопасности на американо-мексиканской границе. "Сегодняшняя встреча посвящена Украине. Именно на этом мы и сосредоточимся на этих консультациях. И, как хорошо известно спикеру, <...> республиканцы и демократы на Капитолийском холме ведут переговоры о дополнительных ассигнованиях для национальной безопасности, которые, очевидно, включают средства на обеспечение безопасности границы", - ответил Кирби.

Спикер просил администрацию Байдена предоставить больше деталей об уже отправленных Киеву средствах, а также целях Вашингтона на Украине. "Он может сам задать все эти вопросы сегодня на встрече, и я уверен, что наша команда по национальной безопасности будет рада помочь ему разобраться в ситуации", - подчеркнул официальный представитель Белого дома, добавив, что для членов Конгресса проводились брифинги по выделенным средствам для Украины.

Об ассигнованиях для Украины

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в обеих палатах законодательного органа высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.