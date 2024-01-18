Совет мира и безопасности Африканского союза призвал Эфиопию и Сомали к сдержанности

Организация попросила две страны воздержаться от дальнейших действий и заявлений, которые могут негативно сказаться на сложившихся между ними отношениях добрососедства, дружбы и солидарности

ХАРАРЕ, 18 января. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) призвал Эфиопию и Сомали к сдержанности, деэскалации и налаживанию продуктивного диалога. Об этом говорится в пресс-релизе совета, распространенном в Аддис-Абебе.

"Совет мира и безопасности АС призывает Эфиопию и Сомали к сдержанности, деэскалации и налаживанию эффективного продуктивного диалога, - указывается в документе. - Совет однозначно подтверждает поддержку единства, территориальной целостности, независимости и суверенитета стран - членов АС и призывает внешние силы соблюдать принципы невмешательства во внутренние дела этих двух государств - членов АС. Совет призывает Эфиопию и Сомали воздержаться от дальнейших действий и заявлений, которые могут негативно сказаться на сложившихся между ними отношениях добрососедства, дружбы и солидарности".

Совет мира и безопасности является одним из постоянно действующих руководящих органов коллективной безопасности АС, он занимается предотвращением, урегулированием и разрешением конфликтов.

Инцидент с самолетом

Утром 17 января самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в административный центр самопровозглашенного государства Сомалиленд - Харгейса, перед вхождением в сомалийское воздушное протранство получил указание от управления гражданской авиации Сомали вернуться в аэропорт вылета. Это вызвало в регионе Африканского Рога опасения относительно дальнейшего усиления напряженности между Эфиопией и Сомали после заключеноого 1 января меморандума о взаимопонимании между Эфиопией и Сомалилендом, отмечает газета Addis Standard.

Ранее газета Somaliland Chronicle сообщила о прибытии в Харгейсу эфиопской делегации с целью подготовки визита в Сомалиленд на этой неделе премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Его поездка преследует цель укрепить меморандум о взаимопонимании, заключенный во время визита в Эфиопию главы Сомалиленда Мусы Бихи Абди. Как отмечает газета, "впервые действующий руководитель государства посетит Сомалиленд". По предварительным данным, премьер Эфиопии прибудет в город Бербера.

Меморандум о взаимопонимании

1 января Ахмед и Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщила Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали.

Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил, что Могадишо без колебаний предпримет действия против Аддис-Абебы в связи с заключенным соглашением. После этого старший советник начальника Генштаба ВС Эфиопии Алемешет Дегифе заявил, что Аддис-Абеба приводит вооруженные силы в боеготовность для предотвращения как внутренних, так и внешних попыток дестабилизации в стране.

Президент Джибути, председатель Межправительственной организации по развитию Исмаил Омар Гелле объявил о созыве 18 января чрезвычайного саммита ИГАД по ситуации в отношениях между Эфиопией и Сомали.