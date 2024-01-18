Конгрессмен США заявил, что Сенат приближается к сделке о помощи Украине

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США приближаются к договоренности, позволяющей утвердить дополнительные бюджетные ассигнования, которые предназначены в том числе для продолжения крупной финансовой помощи Украине. С таким заявлением выступил в среду лидер фракции демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

"Мы находимся ближе, чем когда бы то ни было. <...> Впервые я настроен оптимистично. Впервые я считаю, что шансы добиться этого в Сенате - выше, чем шансы на то, чтобы не добиться этого", - сказал законодатель, комментируя ход дебатов, касающихся выделения Киеву дальнейшей финансовой помощи. Шумер выразил надежду на то, что переговоры будут идти "в правильном направлении".

"Украина уже страдает от нехватки вооружений. И, если Украина потерпит поражение, то мы будем страдать от последствий на протяжении не месяцев, а лет. <...> На кону стоит безопасность нашей страны, выживание наших друзей на Украине, безопасность наших друзей в Израиле, доставка гуманитарной помощи палестинцам в Газе и само будущее демократии", - утверждал сенатор, беседуя с журналистами в преддверии встречи руководства Конгресса с президентом США демократом Джо Байденом. По свидетельству администрации США, совещание, проходящее в эти часы в Белом доме, посвящено обсуждению ситуации вокруг оказания Вашингтоном дальнейшей помощи Киеву. "Мы добиваемся хорошего прогресса. И я с оптимизмом оцениваю перспективы того, что мы этого добьемся", - добавил Шумер, имея в виду дискуссии о поддержке Украины в Сенате.

Вашингтонская администрация почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.