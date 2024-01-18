В Турции начали реализацию исследовательских проектов для оборонной сферы

Всего стартовали 14 проектов, нацеленных на развитие отечественного ВПК

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Секретариат оборонной промышленности Турции дал старт 14 крупным научно-исследовательским и конструкторским проектам, необходимым для развития отечественного ВПК. Как сообщает телеканал A haber, в числе этих проектов разработка БПЛА роевого типа, композиты и взрывчатка.

Проекты будут реализовываться в сотрудничестве несколькими подрядчиками и субподрядчиками, включая НИИ, университеты, частные компании. Их целью является снижение иностранной зависимости для удовлетворения потребностей турецких ВС и сил безопасности за счет разработки отечественных решений на основе передовых технологий.

Как сообщил на церемонии старта этой программы глава секретариата оборонной промышленности Халук Гергюн, "важным приоритетом является создание механизмов быстрого вывода на этап производства и коммерциализации тех технологических знаний, которые есть в университетах и исследовательских центрах страны". "Это повысит конкурентоспособность. Есть цель создать турецкую оборонную промышленность в соответствии с пониманием глобальной мощи Турции. [Используемые для этого] передовые технологии будут способствовать лидерству в других секторах, включая государственный, академический и частный", - сказал он.

Помимо создания системы БПЛА роевого типа применения планируется разработать новые высокотемпературные композиты, процесс лазерного плавления металлических порошков, расплавляемые взрывчатые вещества, катализаторы для различных видов композитного твердого топлива. Также компании и НИИ займутся разработкой системы для подводной съемки с использованием технологии синтетической апертуры, генераторов низкого фазового шума различного типа, программируемых интегральных схем, а также методов обнаружения фальшивых изображений.