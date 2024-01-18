Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду

В поддержку инициативы высказались 320 депутатов Палаты общин

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента приняли законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Как свидетельствуют итоги голосования, инициативу поддержали 320 парламентариев, против высказались 276.

План, предполагающий отправку нелегальных мигрантов в Руанду, был представлен полтора года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье может подвергнуться опасности. Чтобы обойти возникшую преграду, правительство премьер-министра Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

Обсуждение законопроекта фактически привело к расколу правящей Консервативной партии. Около 60 депутатов-тори поддержали поправки к тексту законопроекта, которые были призваны ужесточить его. В частности, бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик, покинувший кабмин в декабре именно из-за несогласия с правительственным законопроектом, выдвинул два предложения, согласно которым просители убежища не должны иметь юридической возможности заблокировать их высылку из королевства, а Европейский суд по правам человека не должен обладать полномочиями отменить их отправку в Руанду в последний момент.

Во вторник другой депутата-консерватор Билли Кэш выставил на обсуждение законодателей инициативу, согласно которой британское правительство не обязано соблюдать международное законодательство в области прав человека при реализации своей программы по борьбе с нелегалами. Как и поправки Дженрика, это предложение было отклонено большинством голосов. Тем не менее, несмотря на прохождение законопроекта в Палате общин, британские политические комментаторы сходятся во мнении, что ожесточенные споры вокруг него подорвали позиции Сунака. Ранее в знак протеста против предложения правительства о своей отставки объявили заместители председателя Консервативной партии Ли Андерсон и Брендан Кларк-Смит.

Сам Сунак настаивал на том, что Великобритания должна исполнять свои обязательства члена Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Теперь законопроект будет внесен на рассмотрение Палаты лордов. После того, как члены верхней палаты парламента внесут в текст документа свои предложения, он будет возвращен в Палату общин.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

В общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых были удовлетворены 67% заявлений. На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,6 млн) в сутки.