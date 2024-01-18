Израиль запретил врачам сотрудничать с представителями ООН, ведущими расследование в Газе

Еврейское государство обвинило Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории в антиизраильской позиции

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Израильские власти попросили врачей не сотрудничать с представителями ООН, которые расследуют нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и преступлений, которые могли быть совершены после эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят телеканалу NBC.

Израильские власти обвинили Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле в антиизраильской позиции.

"Кроме того, три человека, выбранные возглавлять комиссию, являются известными антисемитами и людьми с антиизраильскими взглядами", - сказал во вторник Хаят.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.