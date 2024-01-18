Боевики ХАМАС выпустили 20 снарядов по израильскому поселению с юга Ливана

В заявлении радикалов указывается, что эта операция в том числе стала "возмездием" за гибель 3 января в Бейруте заместителя главы Политбюро палестинского движения

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Палестинские боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама" которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, взяли на себя ответственность за обстрел северных районов Израиля из минометных установок. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"В ответ на массовые убийства мирного населения в секторе Газа наши бойцы выпустили с юга Ливана 20 реактивных снарядов по поселению Лиман в Западной Галилее", - отмечается в тексте.

В нем указывается, что "эта операция стала также возмездием за гибель 3 января в Бейруте заместителя главы Политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури и его соратников в результате атаки израильских ВВС".

По зданию на южной окраине Бейрута, где 3 января проводилось совещание палестинского руководства, было выпущено шесть ракет. Вместе с аль-Арури погибли шесть человек, в том числе полевые командиры "Бригад Иззэддина аль-Кассама" и члены суннитской радикальной организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", еще 11 получили ранения.