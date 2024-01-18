Лондон сообщил о гибели британца в результате удара Ирана по Эрбилю в Ираке

Тегеран должен использовать свое влияние на хуситов для предотвращения дальнейших угроз, говорится в заявлении МИД Великобритании

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Британский подданный, имеющий также гражданство Ирака, погиб в результате ракетного удара Ирана по Эрбилю. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, распространенном по итогам переговоров главы ведомства Дэвида Кэмерона с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Министр иностранных дел осудил атаки в иракском Эрбиле, в результате которых был убит Карам Микаэл, имеющий двойное гражданство Великобритании и Ирака. Такие атаки нарушают суверенитет других государств. Он также дал понять, что атаки хуситов на суда в Красном море незаконны и неприемлемы и что Иран должен использовать свое влияние на хуситов для предотвращения дальнейших угроз", - сказано в сообщении.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению иранских военных, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты на территории Ирана". Указывается также, что в результате атаки был уничтожен "главный шпионский штаб" израильской службы разведки "Моссад" в Иракском Курдистане.