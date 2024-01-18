СМИ: израильские ВВС нанесли 19 ударов по позициям "Хезболлах" на юге Ливана

По сведениям портала Al Nashra, в результате атаки погибли два бойца шиитской партии, шесть мирных жителей получили ранения

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Истребители и беспилотники израильских ВВС атаковали в среду огневые рубежи вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" на юге Ливана, по ним было нанесено 19 ракетных ударов.

Как сообщил новостной портал Al Nashra, в результате погибли два бойца "Хезболлах", шесть мирных жителей получили ранения. По его информации, из долины пограничной реки Ваззани были доставлены в госпиталь несколько местных фермеров с симптомами удушья после того, как израильская артиллерия выпустила по этому району снаряды с фосфором.

В свою очередь шиитские отряды обстреляли из реактивных систем залпового огня поселение Менара на севере Израиля, где зафиксировали попадание в один из жилых домов. В Telegram-канале "Хезболлах" отмечается, что "огонь по Менаре был открыт в ответ на атаки израильских войск, которые привели к разрушениям жилых домов в ливанских поселках".

Бойцы "Хезболлах" управляемыми ракетами также поразили пограничные посты израильских военнослужащих в Рагебе, Рувейсате, Телль-Шааре и Эль-Абаде. Как утверждается, противник понес потери в живой силе и технике.

По сведениям портала, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170 человек. По причине военной эскалации были эвакуированы 115 тыс. человек более чем из 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы. На юге Ливана жертвами израильских атак стали 37 мирных жителей, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 159 бойцов. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.