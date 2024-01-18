Палестина считает, что Нетаньяху не позволит достичь урегулирования конфликта

Премьер-министр ближневосточного государства Мухаммед Штайе призвал международное сообщество остановить "геноцид и агрессию, осуществляемую израильским оккупантом против палестинцев"

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволит достичь политического урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе во время встречи с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Сменявшие друг друга правительства Израиля приняли стратегию систематического разрушения двухгосударственного урегулирования и подрыва любых шансов на создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Нетаньяху не позволит добиться успеха ни одному политическому пути", - цитирует главу правительства палестинское информационное агентство WAFA.

Штайе подчеркнул, что "международное сообщество должно остановить геноцид и агрессию, осуществляемую израильским оккупантом против палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим".