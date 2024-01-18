Президент Аргентины заявил, что статус Мальвинских островов будет обсуждаться с Британией

Обсуждение будет проходить в формате дипломатических переговоров, добавил Хавьер Милей

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Статус Фолклендских (Мальвинских) островов будет обсуждаться с Великобританией в ходе будущих дипломатических переговоров. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей после переговоров с главой МИД Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном.

"Мы обсудили тему Мальвинских островов. Это вопрос будущих дипломатических переговоров", - сказал аргентинский лидер, отвечая на вопрос журналиста Sky News на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что Милей и Кэмерон на встрече "согласились не соглашаться" друг с другом по вопросу статуса Фолклендских островов. При этом, как следовало из заявления, стороны обсудили пути укрепления взаимотноошений в сфере торговли, образования и культуры.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже около двух веков являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.

Ранее во время предвыборной кампании Милей называл "не подлежащей обсуждению" принадлежность островов Аргентине. Комментируя его слова, в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон считает давно закрытым вопрос о принадлежности архипелага.