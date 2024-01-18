17 января, 23:32
Военная операция на Украине

Лидер демократов в Сенате США высоко оценил шансы на достижение сделки по помощи Украине

По словам Чака Шумера, на встрече руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом было достигнуто понимание того, что без помощи Вашингтона "последствия для Америки по всему миру будут катастрофическими"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Вероятность достижения в Конгрессе США договоренностей относительно выделения дополнительного финансирования Украине превышает 50%. С такой оценкой выступил лидер фракции демократического большинства в Сенате Чак Шумер после встречи руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом, посвященной обсуждению запроса американской администрации на выделение дополнительной бюджетной помощи Украине.

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По словам Шумера, на встрече удалось достичь понимания относительно того, что, "если [США] не выделят помощь Украине, последствия для Америки по всему миру будут катастрофическими". При этом участники встречи обсудили ситуацию на границе США с Мексикой, Байден, по словам Шумера, "заявил, что готов заниматься этим вопросом". "Пара людей на встрече заявили, что сперва нужно решить вопрос с границей. Мы заявили, что нужно заниматься обоими вопросами", - подчеркнул он.

"Я более, чем когда-либо, оптимистичен относительно перспектив достижения сделки [по вопросу выделения средств на помощь Украине]. На мой взгляд, шансы на это превышают 50%. Это первый раз, когда я могу это сказать", - подчеркнул Шумер. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, также принимавший участие во встрече, подчеркнул, что, несмотря на имеющуюся, по его словам, необходимость выделения помощи Украине, администрация США должна в приоритетном порядке заняться урегулированием кризиса на границе с Мексикой.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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