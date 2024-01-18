МИД Венесуэлы: Движение неприсоединения поддержало Палестину и выступило против санкций

Глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто подчеркнул, что "в условиях империалистического кризиса, подъема фашизма в западных державах и в их союзниках необходимо объединиться"

КАРАКАС, 18 января. /ТАСС/. Движение неприсоединения, в которое входят 120 стран мира, выступает в поддержку Палестины и против односторонних ограничительных мер западных стран. Об этом сообщил на своей странице в Х (ранее Twitter) министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Он принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Движения в Кампале, где 19 января начнет работу ХIX саммит этой организации.

Министры иностранных дел стран Движения на встрече в Кампале "выразили поддержку Палестине и выступили против незаконных ограничительных мер" западных стран, - указал Пинто. Он подчеркнул, что "Движение неприсоединения активизируется в то время, когда империализм делает ставку на войны".

"В условиях империалистического кризиса, подъема фашизма в западных державах и в их союзниках необходимо объединиться, вести диалог, чтобы обеспечить мирное и справедливое будущее", - указал министр. "Антиимпериалистическое, антиколониальное Движение неприсоединения было основано в 1961 году в Белграде", - напомнил глава МИД Венесуэлы.