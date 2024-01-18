Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

По информации телеканала, военные операции проходят в западных и восточных районах города Наблус

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля проводят рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, военные операции проходят в западных и восточных районах города Наблус. Израильские войска также штурмуют лагерь Аль-Амари в Рамалле и проводят рейды в городе Эль-Бира, где разрушают городскую инфраструктуру при помощи тяжелой военной техники. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о том, что в ходе рейда в Эль-Бире ранены двое палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.